الأهلي والوداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والمقامة في ستاد القاهرة الدولي...

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الأهلي 2 × 0 الوداد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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51' الشحات يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يمرر الكرة للخلف بحثًا عن فتحي، لكن الدفاع هو الأقرب.

48' تصويبة قوية من الكرتي من أمام منطقة الجزاء، تمر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة

46' بداية الشوط الثاني...

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط لأول...

47' فتحي يرسل تسديدة من أمام يسار منطقة الجزاء، تمر إلى خارج الملعب من على يمين التكناوتي.

46' أوووووووووووووووو.. الشناوي يخطيء في التمرير بعد ضغط من الحسوني الذي تصطدم به الكرة، لكنها تمر إلى ضربة مرمى

46' نصير يمرر كرة من اليمين لجبران الذي يرسل تسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى

40' تمريرات أهلوية قصيرة تنتهي بالكرة عند فتحي الذي يرسل بينية من قبيل يسار منطقة الجزاء تبحث عن أفشة في يمين المنطقة، لكن عطية الله يعترض الكرة ويشتتها.

34' خطيييييييييييرة للأهلي بتسديدة من أفشة من ضربة حرة من أمام يسار منطقة الجزاء، يطير لها التكناوتي ويبعد الكرة من على يساره

32' انهيار للوداد في هذه الأثناء، وعناصر الأهلي يفرضون أسلوبهم ويستعرض قواه على اوداد

26' ديانج أرسل بينية من اليسار وصلت للشحات الذي دخل يسار منطقة الجزاء، ثم راوغ عطية الله مرتين وتلاعب به ومن ثم أرسل تسديدة يسارية مرت للشباك من على يمين التكناوتي.

26' الثااااااااااااااااااااااني للأهلي عن طريق الشحات

24' مرتدة أهلاوية بتمريرات سريعة تنتهي عند أفشة الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب من على حافة العارضة

24' يا رباااااااااااااااااااااااااه .. أفشة يضيع الثاني على الأهلي

22' الحداااااااااد ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تمر إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

21' خطأ للوداد من مكان خطير، بعد تدخل من ياسر على كاسينجو على يمين قوس منطقة الجزاء

17' الحكم يوقف اللعب وينتظر غرفة الفيديو التي تشير إلى صحة قراره.

16' أووووووووووووو. حسوني يدخل يمي منطقة جزاء الأهلي ويسقط أمام أيمن أشرف، لكن الحكم يقول لاشيء.

12' السووووووولية يرسل كرة ساقطة تصل لأحمد فتحي في يسار المنطقة، فيستلمها على صدره ويحاول التسديد، لكن كومارا يشتت الكرة من أمامه.

11' خطيييييييرة للأهلي بتمريرة من أفشة لأجايي الذي يرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء يبعدها التكناوتي ببراعة من على يساره.

10' ضغط للوداد في هذه الأثناء، وتراجع أهلاوي

8' توتر على مقاعد بدلاء الوداد اعتراضًا على الهدف، يجبر الحكم على التوجه لها وإعادة الأمور إلى نصابها

6' أوووووووووووووو.. الحكم يعود في قراره ويحتسب الهدف.

5' الحكم يوقف اللعب وينتظر غرفة الفيديو.

4' السولية أرسل كرة ساقطة انطلق لها مروان وانفرد بالحارس، ثم أرسل تسديدة عبرت للشباك.

4' جوووووووووووووول أبيض للأهلي عن طريق مروان محسن

2' هاني يرسل عرضية أرضية من اليمين يقابلها السولية بتسديدة من على القوس، تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

1' خطوووووورة مبكرة للوداد بتقدم من كاسينجو الذي يراوغ ثم يرسل تسديدة من على قوس منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى من على يسار الشناوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد فتحي - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

مروان محسن

تشكيل الوداد

يبدأ المدرب جاموندي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

رضا التكناوتي

إبراهيم نجم الدين - الشيخ كومارا - يحيى عطية الله - عبد اللطيف نوصير

أيمن الحسوني - يحيى جبران - وليد الكرتي

إسماعيل الحداد - كازادي كاسينجو - بديع أووك

أقصى الوداد نادي نواديبو من الدور الأول بمجموع نتائج 6-1، ثم تأهل عن المجموعة الثالثة خلف ماميلودي صنداونز بعد أن جمع 9 نقاط، وذلك قبل أن يتخطى الترجي في ربع النهائي بمجموع نتائج 2-1.

كان الأهلي قد تأهل كوصيف المجموعة الثانية خلف الترجي بعد أن جمع 11 نقطة، ثم ثأر من صنداونز في ربع النهائي وفاز معه ذهابًا بهدفين نظيفين، وتعادل معه إياباً بهدفٍ لمثله.

استطاع النادي الأهلي تأمين وجوده في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بهدفين دون رد على الوداد في المغرب و بآداء أكثر من رائع ودون بذل الكثير من المجهود، ويتوقع الكثير أن يحقق الأهلي فوزًا آخر هنا في القاهرة على النادي المغربي.

كان من المقرر أن تقام المباراة في مايو الماضي، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقارة الإفريقية، توقفت البطولة ولم تعد إلا بمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف النهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي تقام في ستاد القاهرة الدولي.