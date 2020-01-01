إسبانيا وألمانيا : مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة اسبانيا والمانيا في الجولة السادسة من دوري أمم أوروبا، والمقامة على ملعب لا كارتوخا

إسبانيا 1 × 0 ألمانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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16- ركنية من الجانب الأيمن لصالح إسبانيا....تنفذ وموراتا يستقبلها برأسية قوية تسكن الشبااااااااااااك

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16- جووووووووووووووووول

15- تسديدة قوية من موراتا من مسافة بعيدة لكن بعيدة عن المرمى ايضًا

14- تسديدة قوية من جنابري من داخل منطقة الجزاء لكن تصطدم بالدفاع

12- تبديل أول لإسبانيا بنزول فبيان رويز وخروج سيرخيو كاناليس

10- سقوط سيرخيو كاناليس ويبدو أنه يعاني من إصابة

9- توريس ينقذ الإسبان من تلقي الهدف الأول ويمنع ساني من التسديد ويحول الكرة إلى ركنية

7- راموس يسدد الخطأ بصاروخ أرضي لكن العملاق نوير ينقذها ببراعة

5- مطالبة بركلة جزاء من جانب الإسبان لكن الحكم يصر على قراره بمخالفة من خارج المنطقة

4- ركنية أولى من الجانب الأيمن لصالح إسبانيا....تنفذ وتمر من الجميع وتصل في الأخير إلى مخالفة لصالح إسبانيا من حدود منطقة الجزاء

4- انطلاقة من جنابري لكن الدفاع الإسباني يستخلصها بنجاح

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدء السلام الوطني للمنتخبين...

تشكيل ألمانيا

يبدأ يواخيم لوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

جينتر - نيكلاس شول - روبين كوخ - فيليب ماكس

ليون جوريتسكا - إلكاي جوندوجان - توني كروس

ليروي ساني - تيمو فيرنر- سيرج جنابري

🇩🇪 Joachim #Löw 's starting XI to face ! 👀 #DieMannschaft #ESPGER pic.twitter.com/dcIwjO9rgF

تشكيل إسبانيا

يبدأ لويس انريكي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

سيرجي روبيرتو - باو توريس - سيرخيو راموس - خوسي لويس جايا

كوكي - رودريجو هيرنانديز - سيرخيو كاناليس

داني أولمو - ألفارو موراتا - فيران توريس

🇪🇸 ¡¡¡CON ESTE ONCE VAMOS A POR LA VICTORIA!!!



👥 Esta es la alineación titular de @LUISENRIQUE21 para la “final” ante Alemania en el estadio de La Cartuja de . #SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/j95pz3XxyW

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 17, 2020

مباراة مثيرة للغاية متوقعة بين المنتخبين العملاقين، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إسبانيا وألمانيا والقنوات الناقلة.

بينتس آرينا بمدينة شتوتجارت، وحينها تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة كانت الأفضلية فيها نسبيًا للمانشافت.

وصاحبت مباراة ألمانيا الأخيرة أمام أوكرانيا لغطًا كبيرًا حول ما إذا كانت ستلعب أم لا بعد تفشي كورونا لدى الأخيرة، قبل أن تقرر السلطات الصحية اللعب في الموعد الطبيعي ويفوز المانشافت بثلاثية لهدف.مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت على ملعب مرسيدس

قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم، عندما يستضيف منتخب إسبانيا نظيره ألمانيا على ملعب لا كارتوخا، وذلك ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة

إسبانيا وألمانيا في الجولة السادسة من دوري أمم أوروبا، والمقامة على ملعب لا كارتوخا.