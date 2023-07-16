بتوصية من لويس إنريكي .. باريس سان جيرمان يقترب من نجم المغرب!

باريس سان جيرمان يتحرك نحو التعاقد مع نجم المغرب بتوصية من لويس إنريكي المدرب الجديد..

يسعى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دعم صفوف فريقه بأفضل طريقة ممكنة قبل بداية الموسم الجديد، ومن أجل ذلك قرر التوجه للتعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية.

عدة وسائل إعلام إسبانية تحدثت بالفعل عن مفاوضات بين باريس سان جيرمان وإشبيلية في الأيام القليلة الماضية، في محاولة لإتمام صفقة بونو.

لكن محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان قدم بالفعل عرضًا أوليًا بقيمة 15 مليون يورو إلى إشبيلية من أجل التعاقد مع بونو.

لكن النادي الأندلسي غير مستعد للاستماع إلى أي عرض يقل عن 20 مليون يورو، ومع ذلك، فإن الوضع المالي الدقيق الذي يعيشه إشبيلية قد يجبره على تغيير موقفه، وهو ما يعرفه باريس سان جيرمان بالفعل.

وحسب التقرير، فإن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان لا يقنع إنريكي بشكل كامل.

ولذلك يريد المدرب الإسباني الحصول على حارس مرمى قوي إلى جانب دوناروما، حتى يتنافس الثنائي على المركز الأساسي في "حديقة الأمراء" خلال الموسم المقبل.