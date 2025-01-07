بتهمة الانحياز .. حملة لإيقاف معلق كلاسيكو الهلال والاتحاد في كأس الملك

رسائل موجهة لقناة "إس إس سي"..

لا يقبل الجمهور أي صورة من صور الانحياز من معلقي المباريات سواء من قريب أو بعيد، لذا يقفون لهم بالمرصاد، وهو ما يتعرض له المعلق عبدالله الحربي عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد.

العميد نجح في خطف بطاقة العبور لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الثلاثاء، بعد الفوز في ركلات الترجيح (3-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (2-2).

وتولى التعليق على هذا الكلاسيكو المعلق عبدالله الحربي عبر قناة "إس إس سي 1"، لكن أداؤه لم يعجب جمهور العميد، الذي طالب القناة بإيقافه عن العمل بتهمة الانحياز للزعيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور الفريق الجداوي دعم موقفه بتعليق الحربي عقب هدف الهلال الثاني في المباراة الذي سجله ماركوس ليوناردو في الشوط الإضافي الأول، إذ ردد: "الهلال ينهي سنة بفوز ويبدأ الأخرى بانتصار .. في النهاية والبداية الزعيم هو سيد اللحظات".

وكذلك بعدما أهدر مالكوم ركلة الترجيح الرابعة للهلال وهو الإهدار الذي كان كافيًا لفوز النمور بنتيجة (3-1)، ردد الحربي: "الحكم يطالب بإعادة الركلة" قبل أن يدرك بعد ذلك أنه أطلق صافرته معلنًا فوز الاتحاد.

تلك اللقطتين تسببتا في حالة الغضب، فكتب الحساب الجماهيري "المدرج الذهبي"، مخاطبًا مسؤولي قناة "إس إس سي": "فوز اليوم لا ينسيكم تعليق عبدالله الحربي، الانحياز مع الهلال واضح جدًا!!!".

وكذلك سخر منه الصحفي عبدالعزيز العصيمي الذي كتب: "أنباء عن عدم خروج الملعق الأستاذ عبدالله الحربي حتى الآن من كبينة التعليق بانتظار إعادة ركلة ترجيح مالكوم".

يذكر أن كأس الملك أول بطولة يودعها الهلال في الموسم الجاري بعد التتويج بكأس السوبر السعودي، والعبور لدور الـ16 من بطولة النخبة الآسيوية، فيما يحتل الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن بفارق نقطتين عن الاتحاد "المتصدر" مع مرور 13 جولة من الموسم.