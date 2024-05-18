بتدابير احترازية.. دبي تطلق سراح نجم هولندا!

بعد اتهامه بتهريب الكوكايين..

تم إطلاق سراح لاعب كرة القدم الهولندي كوينسي بروميس بشروط احترازية في دبي، اللاعب الدولي الهولندي السابق تم احتجازه في دبي منذ شهر مارس الماضي، في انتظار تسليمه إلى بلده هولندا.

وأدين بروميس غيابيًا مرتين من قبل قاضٍ في هولندا، وفي فبراير الناضي، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة تهريب الكوكايين، وسبق أن تلقى حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة طعن ابن عمه، وهذه القضية قيد الاستئناف.

وفي مارس الماضي، ألقي القبض على كوينسي بروميس في دبي أثناء وجوده بمعسكر تدريبي مع ناديه سبارتاك موسكو الروسي، وقد تسبب سائقه في إلحاق أضرار بسيارة مستأجرة. ولأن هذا الحادث لم يتم إنهاء إجراءات تقاضيه بعد، لم يُسمح لبروميس بمغادرة دبي.

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وبعد اعتقاله، طلبت هولندا من دبي تسليم اللاعب، الأمر الذي تحقق اليوم بشروط ليس من المعروف ما هي بالضبط، وفقًا لصحيفة "هيت بارول" الهولندية اليومية.

بشكل عام، لا يُسمح للأشخاص المفرج عنهم بشروط في دبي بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون هناك إيداع نقدي والتزام بالإبلاغ الفوري عن محل الإقامة والاستجابة لكل مكالمة من السلطات المحلية.