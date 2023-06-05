بإشارة واضحة .. جوزيه مورينيو يحسم مستقبله التدريبي

جوزيه مورينيو كشف عن مستقبله التدريبي بعد فوز روما على سبيتسيا في الجولة 38 من الدوري الإيطالي..

يبدو أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي قد حسم بالفعل مستقبله التدريبي بعد أسابيع من التكهنات والارتباط بترك "الذئاب" من أجل تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

خسارة روما أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح الأسبوع الماضي، فتحت الباب أمام رحيل مورينيو عن "الجيالوروسي" خاصة بعد تصريحاته التي أكد خلالها أنه يحارب وحده على كل الجبهات في نادي العاصمة الإيطالية.

لكن يبدو أن مورينيو قد حسم مستقبله بالفعل، وذلك بإشارة قام بها بعد مباراة روما أمام سبيتسيا في الجولة 38 لموسم 2022-2023 في الدوري الإيطالي، والتي حقق فيها فريقه الفوز بهدفين لهدف، ليحسم المركز السادس في جدول الترتيب.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، نشر مقطع فيديو لمورينيو بعد المباراة وجمهور روما يسأله عن مستقبله.

المدرب البرتغالي في البداية كان يلوح للجماهير، وعند سؤاله اكتفى بالإشارة بإصبعه إلى الأسفل بشكل متكرر، في إشارة لاستمراره مع روما خلال الموسم المقبل.