بإشارة بذيئة .. لاعب مانشستر يثير الجدل في الانتصار على ليفربول

أثار حارس مرمى فريق نوتنجهام فورست دين هندرسون الجدل بعد تألقه الواسع الذي قدمه في فوز ناديه على ليفربول بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث شارك الحارس المعار من نادي مانشستر يونايتد في المواجهة أساسيًا ولعب دورًا هامًا في تحقيق المكسب، واستطاع أن يتصدى لـ 7 كرات من أمام لاعبي ليفربول، ومنع رأسية فيرجيل فان دايك من الدخول في الدقيقة 90.
ويبدو أن أداء اللاعب الشاب لم يكن الشيء الوحيد الذي أغضب عشاق الريدز الذين حضروا اللقاء في ملعب نوتنجهام فورست، حيث توجه لهم هندرسون بعد المباراة وقام بعمل إشارة بذيئة تجاه أنصار ليفربول.
ومن المعروف أن هندرسون يمتلك عداوة كبيرة تجاه الريدز لأنه في الأساس لاعب لفريق مانشستر يونايتد، الغريم اللدود لليفربول، وربما تكون تلك هي النقطة التي دفعته للقيام بهذا التصرف.
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وعلى الجانب الآخر، احتفت جماهير نوتنجهام ويونايتد بأداء هندرسون، حيث تم تشبيهه بالحارس "وليد"، وهي الشخصية الكرتونية الشهيرة من المسلسل الكرتوني "كابتن ماجد"، وذلك بسبب تصديات دين الرائعة والمؤثرة والتي ضمنت الفوز لأصحاب الأرض.
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