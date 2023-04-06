بأيدٍ اتحادية .. وقيعة بين عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو ومحاولات للتهدئة

غريب أن يصدر مثل هذه التصرفات من جمهور الاتحاد في غضون هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها الفريق في دوري روشن!

shahid

بينما وصل الاتحاد لمرحلة حاسمة من دوري روشن السعودي تتطلب نشر رسائل إيجابية حول الفريق، هناك قلة من الجماهير لا تدرك بعد خطورة المرحلة.

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العميد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة متفوقًا على أقرب منافسيه بفارق نقطة وحيدة، مع بقاء ثماني جولات على نهاية الموسم.

لكن مواجهة النمور الأخيرة أمام ضمك، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ22، وفاز بها الاتحاد 3-0، سببت جدلًا اتحاديًا رغم فوز الفريق.

الجدل نشب نظرًا لقيام البرازيلي رومارينيو بتسديد ضربة جزاء، سجل منها الهدف الثاني في المباراة، إذا تساءل البعض عن تقدم روما للتسديد وعدم تركه للكرة للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بداعي أن الأخير ينافس على لقب هداف الموسم، بينما الثاني بعيد عن المنافسة، إذ كتب أحدهم: "أحب روما وهو أفضل لاعب بالاتحاد ومن أفضل اللاعبين بتاريخه، بس حاليًا سباق هدافين الدوري ينافس عليه حمد الله، ليه مو هو اللي يسدد كل ركلات الجزاء؟".

ورغم ذلك خرجت أصوات عاقلة، تدعو لرفض الانجراف حول أمور هامشية في هذه المرحلة، مؤكدين أن الأهم هو حصد الفريق لقب الدوري وليست الألقاب الفردية، حيث علق أحدهم: "روما وحمد الله ثنائية هي الأنجح، تسجيلهم للأهداف يعني عدم ابتعاد أي منهم عن التهديف، وهذه أجمل حالة يعيشها الفريق الذي يرغب بتحقيق الإنجازات، البطولة هي الإنجاز".

جدير بالذكر أن حمد الله يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 15، مبتعدًا عن الصدارة بفارق هدف وحيد، فيما يحل روما في المركز السادس بثمانية أهداف.

Shahid