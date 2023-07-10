بأمر من أليجري .. يوفنتوس يتحرك لضم موهبة برشلونة

صفقة مربحة لجميع الأطراف!

يرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع موهبة برشلونة الواعدة هذا الصيف، بعد ظهوره اللافت في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وفقًا لتقرير موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي فإن يوفنتوس مهتم بضم عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة، بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا إلى أوساسونا وقاد الفريق إلى احتلال المركز السابع في الدوري ووصافة كأس ملك إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي سأل بالفعل بشكل مباشر عن سعر بيع اللاعب من برشلونة، ويعتقدون أنهم يمكنهم إتمام الصفقة مقابل حوالي 15 مليون يورو.

ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس مؤيد تمامًا لإتمام الصفقة بعد المتابعة التي تمت طوال الموسم للاعب سواء مع أوساسونا أو منتخب المغرب.

الزلزولي سيشارك مع برشلونة في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة، حيث يرغب المدرب تشافي هيرنانديز بتقييم أداؤه، ولكن إدارة النادي على يقين من أنه لاعب مرغوب فيه للغاية ويمكنهم تحقيق مكاسب من بيعه.

هناك عدة أندية استفسرت عن اللاعب، ولكن يعتبر يوفنتوس الأكثر اهتمامًا في الوقت الحالي، على الرغم من أن برشلونة لا يرغب في الاندفاع، هناك أيضًا أندية مثل ريال بيتيس في انتظار إمكانية الحصول على إعارته.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الجناح المغربي يرغب في تحقيق النجاح مع برشلونة، ولكنه أيضًا على يقين من أن تشافي لم يقدم له فرصة حقيقية في الوقت المناسب، ليضطر للانتقال على سبيل الإعارة إلى أوساسونا للحصول على دقائق اللعب، ولا يعرف المغربي الدولي خطط مدرب البلوجرانا المستقبلية بالنسبة له، وهو أيضًا لا يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، لذا قد يكون على استعداد للاستماع للعروض، ومن جانبه، يرى برشلونة أن صفقة بيع اللاعب بقيمة عالية قد تكون مثيرة للاهتمام أيضًا.