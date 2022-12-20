بأمر من الجماهير.. إطلاق اسم ميسي على إحدى شوارع الأرجنتين!

ميسي أصبح الرجل المحبوب الأول في الأرجنتين

تعشق الجماهير الأرجنتينية كرة القدم بشكل خرافي، وهو أمر يمكن إدراكه من متابعة هؤلاء الأنصار لفرقها في الدوري المحلي أو مع المنتخب في البطولات المجمعة بطبيعة الحال.

جماهير التانجو انطلقت في شوارع الأرجنتين لتحتفل بتتويج بلادها ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما انتصر رفاق ليونيل ميسي على فرنسا بركلات الجزاء.

ولم تنتظر الجماهير الأرجنتينية قرارات الحكومة بتخليد اسم ميسي على إحدى شوارع البلاد، بل قررت فعل ذلك بنفسها وبأمر منها.

إذ شوهد بعض الجماهير في إحدى شوارع الأرجنتين وهم يعلقون اسم ليونيل ميسي على لافتة تحمل اسم شارع، في طريقة للتعبير عن مدى الحب والامتنان للبرغوث.

جدير بالذكر أن ميسي ساهم بصورة كبيرة في تحقيق المونديال الثالث في تاريخ الأرجنتين، إذ سجل 7 أهداف على مدار البطولة منهم 2 في النهائي ضد فرنسا.