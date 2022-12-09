بأقدام وعقل ميسي .. الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم بعد تخطي هولندا

ميسي المذهل يطير بالأرجنتين إلى نصف نهائي المونديال

تقدم منتخب الأرجنتين خطوة نحو حلم النجمة الثالثة على قميص راقصي التانجو، عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب الأرجنتين حسم تأهله إلى المربع الذهبي، بالفوز على هولندا بركلات الترجيح (4/3) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لمثلهما، في ربع نهائي كأس العالم، بفضل تألق كبير لليونيل ميسي قائد المنتخب، حيث صنع الهدف الأول بتمريرة سحرية لناهويل مولينا ليسدد في مرمى هولندا معلنًا تقدم الأرجنتين في الدقيقة 35.

الشوط الثاني شهد احتساب ركلة جزاء للأرجنتين عند الدقيقة 71 بعد عرقلة دينزل دومفريس لماركوس أكونيا، وانبرى لها ليونيل ميسي نفسه مسجلًا الهدف الثاني لراقصي التانجو.

هولندا قلصت النتيجة في الدقيقة 83، برأسية فاوت فيخورست، وشهدت الدقائق الأخيرة شد وجذب بين لاعبي الفريقين، حيث قام لياندرو باريديس بتسديد الكرة ناحية دكة بدلاء منتخب هولندا مما جعل اللاعبون يثورون عليه ويدخلوا في مشادة قوية، قبل أن يأتي هدف التعادل للطواحين الهولندية في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع بعد تنفيذ لركلة حرة مباشرة أرضية وصلت إلى فيخورست الذي أودعها في الشباك لندخل إلى الأشواط الإضافية.

الأشواط الإضافية لم تحمل أي جديد حيث بقت النتيجة على حالها، لنصل إلى ركلات المعانة، والتي ابتسمت في وجه أبناء التانجو في مشهد يعيد للأذهان نصف نهائي كأس العالم 2014، عندما اقصت الأرجنتين المنتخب الهولندي من نصف النهائي بركلات الترجيح.

وشهد اللقاء 13 بطاقة صفراء بواقع 8 إنذارت في وجه لاعبي المنتخب الأرجنتيني، و5 في وجه لاعبي هولندا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين ضرب موعدًا مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء القادم.