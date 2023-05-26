بأغينة "سوبر ماركت" .. جمهور برشلونة يودع ملعب كامب نو لمدة موسم ونصف!

يوم خاص لجماهير برشلونة في ملعب كامب نو!

بعد حصد بطولة كأس السوبر الإسباني والدوري، سيودع مشجعوا برشلونة ملعبهم المؤقتاً حتى موسم 2024/2025.

مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الليجا يوم الأحد 28 مايو ستكون الأخيرة قبل الإصلاحات التي ستبدأ فورًا في الملعب وسينتقل النادي الكتالوني إلى ملعب أولمبيكو لويس كومبانيس في الموسم المقبل وحتى الدور الأول من الموسم الذي يليه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية سيعيش مشجعو برشلونة وداعًا خاصًا ومؤثرًا في حدث وداع كامب نو، وسيكون هو الآخر وداع للأسطورتين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذين سيلعبان مباراتهما الأخيرة في الملعب.

وكشفت الصحيفة الإسبانية برنامج المباراة الأخيرة على كامب نو هذا الموسم، حيث ستفتح أبواب الملعب لتملئها الجماهير قبل انطلاق المباراة بساعتين وسينظم النادي أنشطة طوال اليوم، بما في ذلك معرض للكؤوس التي تم الفوز بها هذا الموسم، وجدران لالتقاط الصور، ولوحات جدارية.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن الجماهير الكتالونية النشيد الرسمي لبرشلونة بصوتٍ عالي قبل خروج اللاعبين إلى أرضية الملعب وفي فترة الاستراحة، كما سيقدم المغني ليلدامي أغنيته الشهيرة "سوبرماركت"، وستقام أيضًا بعض الفعاليات المتعلقة بوداع جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس بعد انتهاء المباراة.

بالإضافة إلى ذلك سيرتدي اللاعبون زيًا خاصًا بالمناسبة، حيث سيحمل الزي الأول لبرشلونة رسالة (مليء بالتاريخ، مليء بالمستقبل).