بأرباح بلغت سبعة ملايين .. الحكم بالسجن على خمسة أشخاص لمدة 30 عامًا بتهمة بث المباريات!

الدوري الإنجليزي يتصدى للبث الغير قانوني

تم إدانة خمسة أشخاص وحكم عليهم بالسجن لمدة 30 عامًا و7 أشهر مجتمعة بسبب تشغيل ثلاث مواقع غير قانونية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، صدر الحكم في مركز العدالة بتشيسترفيلد، وتم إدانة الأفراد الخمسة بتهمة المؤامرة للتحايل، وغسيل الأموال، وازدراء المحكمة.

وذكرت تقارير إنجليزية أن هؤلاء الأشخاص يعملون تحت ثلاث منظمات مختلفة تحمل الأسماء التالية: "Flawless"، "Shared VPS" و "Optimal" (المعروفة أيضًا باسم "Cosmic"). خلال خمس سنوات، تمكنت هذه المواقع الاحتيالية من جني أكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني (8.7 مليون دولار).

على الرغم من أن خمسة أشخاص قادوا هذه الأعمال، تبين أنهم دفعوا أجرًا لـ 30 موظفًا وباعوا خدمات لأكثر من 50 ألف عميل وموزع بالإضافة إلى بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل غير قانوني، كانت المواقع توفر الوصول إلى عشرات الآلاف من الأفلام والبرامج التلفزيونية عند الطلب.

وأشار التقرير إلى أنه تم التحقيق والملاحقة القضائية من قبل الدوري الإنجليزي لشخص يدععى مارك جولد،والذي يبلغ من العمر 36 عامًا، واعترف بالذنب في جميع التهم وحكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا. وهو الآن موضوع تحقيق جنائي ثانٍ غير متعلق به.

والشخصا الثاني يدعى ويليام براون، ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو الوحيد الذي أنكر التهمة، حيث ادعى أنه كان عميلًا سريًا يعمل لصالح السلطات القانونية وتم إدانته بالإجماع من قبل هيئة المحلفين في فبراير.

كما تم إدانة كريستوفر فيلفوس، البالغ من العمر 36 عامًا، بعدة جرائم غير متعلقة ببث غير قانوني بعد التحقيق والملاحقة من قبل الدوري الإنجليزي، مثل حيازة صور طفل غير لائقة.

بعد الحكم، صرح كيفن بلومب، المستشار العام للدوري الإنجليزي: "إن حكم اليوم هو نتيجة لملاحقة طويلة ومعقدة لعملية متطورة للغاية هذه المحاكمة هي مثال آخر واضح على الروابط الواضحة بين القرصنة والجريمة العابرة للحدود، وهو تحذير نقوم بتكراره باستمرار، على الرغم من أن معظم مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز يستمتعون بمشاهدة مبارياتنا بطريقة آمنة، إلا أن الذين كانوا زبائنًا لهذه الخدمات كانوا في الواقع يدعمون أفرادًا مشاركين في جرائم منظمة أخرى خبيثة وخطيرة".

وأتم حديثه قائلًا: "إسهام الدوري الإنجليزي الممتاز المالي الكبير في هرم كرة القدم بأكمله يصبح ممكنًا من خلال القدرة على بيع حقوق بثنا نحن سعداء بأن المحاكم ما زالت تظهر من خلال قرارات مثل هذه أنها تدرك أهمية حماية حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز، سنستمر في حماية حقوقنا وجماهيرنا من خلال التحقيق في وملاحقة المشغلين غير القانونيين على كل المستويات".