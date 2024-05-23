باير ليفركوزن يكشف .. حقيقة خطف كريستيانو رونالدو من النصر

هل ينضم كريستيانو رونالدو إلى باير ليفركوزن؟

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"الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قد يشارك في دوري أبطال أوروبا مجددًا".. هكذا زعمت بعض التقارير الصحفية، خلال الأيام القليلة الماضية.

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هذه التقارير قالت إن نادي باير ليفركوزن الألماني، بقيادة المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو، يريد التعاقد مع رونالدو، في الميركاتو الصيفي القادم؛ بعد ضمان الفريق الأول، المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وفي رد على هذه المزاعم.. نقلت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن نادي باير ليفركوزن، عدم صحة التقارير التي تتحدث عن التعاقد مع الأسطورة البرتغالية، البالغ من العمر 39 سنة؛ مؤكدًا على أنها مجرد "خدعة".

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وقال النادي الألماني، الذي توّج بلقب الدوري المحلي، لأول مرة في تاريخه، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024: "رونالدو ليس (نموذج) باير ليفركوزن.. نحن ننظر إلى المرحلة القادمة (المستقبل)".

وشدد باير ليفركوزن، على أن تشابي ألونسو وكريستيانو رونالدو، قد لا يلتقيا مجددًا داخل المستطيل الأخضر؛ بعد أن لعبا معًا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، سابقًا.

وأشار بطل الدوري المحلي، إلى أن ألونسو في الأغلب سيتجه إلى تدريب الريال في 2025؛ بعد نهاية ولاية المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مستشهدًا برفض المدرب الإسباني الشاب، عرضين من بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، في صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن رونالدو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في يناير من عام 2023؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025، مع احتمالية التجديد لموسم آخر.

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