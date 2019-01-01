باير ليفركوزن يكسر رقمًا دام 41 عامًا أمام فرانكفورت

فضيحة في الشوط الأول من لقاء باير ليفركوزن أمام فرانكفورت

حطم باير ليفركوزن رقمًا قياسيًا دام 41 عامًا بعد التقدم بنتيجة 6-1 على فرانكفورت في لقاء الجولة 32 من الدوري الألماني.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 6-1 بين الفريقين في آخر مباراة لفرانكفورت قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستطيع فريق تسجيل 6 أهداف في شوط واحد بالدوري الألماني وذلك منذ عام 1978.

الرقم القياسي السابق مسجل باسم بروسيا مونشنجلادباخ حينما فاز على بروسيا دورتموند بنتيجة 12-0 وسجل 6 في كل شوط.

6 - 6 Treffer von @bayer04fussball in einer 1. Halbzeit bedeuten eingestellten #Bundesliga -Rekord. Zuletzt schaffte das Gladbach im April 1978 als sie mit 12-0 den höchsten Bundesligasieg der Geschichte gegen einfuhren. Sixpack. #B04SGE pic.twitter.com/G9BYQqRkY5 — OptaFranz (@OptaFranz) May 5, 2019

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة فإن ليفركوزن يعادل فرانكفورت في النقاط برصيد 54 نقطة لكن يبقى فرانكفورت في المركز الرابع بسبب فارق الأهداف.

جدير بالذكر أنّ فرانكفورت تعادل على أرضه في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي مع تشيلسي بهدف لمثله.