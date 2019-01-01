بايرين ميونخ يعلن عدم تجديد إعارة خاميس رودريجيز

اللاعب الكولومبي يعود إلى ريال مدريد من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد كارل رومينيجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أنه لن يفعل بند الشراء الموجود في عقد خاميس رودريجيز لاعب الفريق والمعار من نادي ريال مدريد.

وانتهت فترة إعارة اللاعب الكولومبي لنادي بايرن ميونخ بعد موسمين قضاهم في صفوف الفريق البافاري.

وقال رومينيجيه في تصريحات صحفية: "قررنا عدم تجديد عقد خاميس مع الفريق، لقد طلب مني قبل نهاية الموسم عدم تفعيل بند الشراء".

وواصل: "وكيل أعمال اللاعب اتصل بي آخر الأسبوع الماضي، وطلب مني تفعيل بند الشراء، فليس من المنطقي أن نقوم بشيء ضد رغبة اللاعب".

وأكمل: "لقد قلتها قبل ذلك إنه لاعب رائع، يمتلك قدم يسرى رائعة، ويسجل أهداف جميلة إنه لاعب عالي الجودة".

📉 جيمس رودريجيز مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات.



🗓️ 67 مباراة

⚽️ 15 هدف

🎯20 تمريرة حاسمة

الدوري الألماني 🏆🏆

كأس ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/MfMKUe2jYg — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 4, 2019

وحول سبب رحيله، قال الرئيس التنفيذي للنادي الألماني: "خاميس يريد أن يلعب كل مباراة بشكل أساسي، وهو يرى أن هذا غير مضمونا هنا".

جدير بالذكر أن الكولومبي صاحب الـ 27 عاماً لعب 43 مباراة مع بايرين ميونخ أثناء فترة إعارته سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 14 آخرين.