بايرن يرد على ليفاندوفسكي: لماذا اخترت ذلك الطريق؟!

أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ يرد على تصريحات روبرت ليفاندوفسكي الأخيرة.

يبدو أن الحرب الكلامية بين روبرت ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ بشأن انتقاله إلى برشلونة لن تنتهي قريبًا.

حيث خرج أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ للرد على تصريحات ليفاندوفسكي الأخيرة حول مستقبله في صفوف الفريق.

وقال كان لـ "سبورت 1": "لا أستطيع أن أقول لكم لماذا اختار ليفاندوفسكي ذلك الطريق، فهذا النوع من التصريحات العلنية لن يفيده بأي شيء".

وأضاف: "ليفاندوفسكي أصبح أفضل لاعب في العالم هنا مرتين على التوالي، كان عليه أن يعرف ما الذي يملكه في بايرن ميونخ".

وكان ليفاندوفسكي قد قال في وقت سابق: "اللعب لبرشلونة الأمر المؤكد أن فترتي في بايرن ميونخ قد انتهت، لا أعتقد أنني سألعب لهذا النادي من جديد".

وأردف: "بعد دوري الأمم الأوروبية سيأتي وقت الحديث عن ذلك الموقف، لكنني لا أرى أي فرصة للبقاء مع بايرن ميونخ".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أشارت إلى اتفاق برشلونة مع اللاعب الذي أبدى غضبه من تصرف إدارة بايرن ميونخ معه، بعد محاولتهم الحصول على إرلينج هالاند ورفضهم التجديد له.