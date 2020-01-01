بايرن يذيق نيمار من نفس كأس السخرية بسبب صديقته
استغل بايرن ميونخ تتويجه على حساب باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال للسخرية من حياة نيمار العاطفية والأزمة مع مطرب كولومبي شهير بسبب فتاة.
بايرن ميونخ فاز على بي إس جي بهدف نظيف مساء الأحد ليتوج بلقبه القاري السادس بدوري الأبطال، وشوهد نيمار باكياً بشدة بعد المباراة.
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ونشر بايرن ميونخ عبر حسابه الإسباني رسالة تحمل كلمات للمطرب الكولومبي "مالوما"، والذي تركته صديقته مطلع العام الحالي وارتبطت بنيمار.
“Como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor” 😜🏆#MiaSanChampions #FCBayern pic.twitter.com/2sDRss8NT9— CAMPEONES DE EUROPA 🏆 (@FCBayernES) August 23, 2020
النجم البرازيلي ظهر في لقطات الأسبوع الماضي بعد تأهل فريقه للنهائي وهو يسخر من مالوما ويغني أغانيه رفقة ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن شوهد لاعبي بايرن في غرف الملابس بعد التتويج وهم يحتفلون على أنغام أغاني مالوما، مما فسرته الصحف على أنه سخرية من نيمار.
نجم بي إس جي أثار حالة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعية بعد أن بعث برسالة تهنئة لبايرن ميونخ، ولكن بالخطأ كتب باير، مما جعل باير ليفركوزن يتفاعل معه.
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Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020
No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS
وقدم نيمار مباراة طيبة في النهائي أمام الخصم الألماني، ولكن كان الحارس المتألق مانويل نوير له بالمرصاد وتصدى لمحاولة خطيرة منه في الشوط الأول.