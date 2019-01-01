بايرن ميونيخ يتفادى المفاجأت في نصف نهائي كأس ألمانيا

قرعة متوازنة بين جميع الأطراف في المربع الذهبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلنت قرعة دور نصف النهائي من كأس ألمانيا، لموسم 2018-19.

ويشهد المربع الذهبي مواجهات مميزة، خاصة مع أسماء الفرق الكبيرة المتواجدة، والمفاجأة بتواجد هامبورج الذي يلعب في الدرجة الثانية.

وكان بايرن ميونيخ، قريبًا من الخروج في مفاجأة كبيرة، إلا أنه حقق الفوز بصعوبة بالغة على هادينهايم من الدرجة الثانية بنتيجة 5-4.

وجاءت قرعة المربع الذهبي، لتشهد استضافة فيردر بريمن لبايرن ميونيخ.

بينما سيحل ريد بول لايبزيج ضيفًا على هامبورج، حيث ستقام المباريات في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أبريل الجاري.

Das sind die Paarungen im #Halbfinale um den #DFBPokal. Gespielt wird am 23. und 24. April. pic.twitter.com/sEDRb4IpvO — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) April 7, 2019

وكان إينتراخت فرانكفورت، حامل اللقب، قد ودع مبكرًا، بينما خرج بوروسيا دورتموند من دور الـ16.

ويأمل البافاري في الوصول للنهائي وحصد اللقب بعد الاستفاقة المحلية الأخيرة والعودة لصدارة ترتيب الدوري الألماني.

وستجمع المواجهة الأولى الفريق الأكثر تتويجًا باللقب، بايرن ميونيخ برصيد 18، مقابل 6 لفيردر بريمن الذي حقق اللقب للمرة الأخيرة في 2009.

Wir losen das Halbfinale des DFB-Pokal gleich in der Sportschau aus. Ab 18 Uhr @DasErste und im Livestream: https://t.co/QWqFS07MXo #DFBPokal pic.twitter.com/258lSzl1bO — Sportschau (@sportschau) April 7, 2019

فيما يسعى هامبورج للفوز باللقب لأول مرة منذ 1987، حيث يمتلك 3 ألقاب في تاريخه، وأخيرًا لايبزيج الذي يسعى للحصول على أول ألقابه.

وسيقام النهائي في الخامس والعشرين من مايو المقبل على الملعب الأوليمبي في العاصمة برلين.

ويتصدر بيير ميشيل لوسوجا لاعب هامبورج ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.