فرديناند: هجوم ليفربول "الفتاك" قادر على التسجيل في ميونيخ

مدافع مانشستر يونايتد السابق واثق من تأهل ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ريو فرديناند ثقته في قدرة هجوم ليفربول "المدمر" على حد وصفه من قيادة الفريق لتخطي بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الطرفين على ملعب آنفيلد قد انتهى مساء أمس بالتعادل السلبي بعدما فشل الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما على مدار شوطي اللقاء.

مدافع مانشستر يونايتد السابق يرى أن النتيجة إيجابية للريدز، إذ قال "تلك هي المباراة الثانية فقط في الموسم الحالي التي لا يستطيع ليفربول خلالها التسجيل على ملعبه، ولذا علينا منح الفضل لبايرن ميونيخ الذي أتى إلى هنا مع كل تلك الخبرة، وقد أظهروا هذا".

يورجن كلوب وتاريخ من الحرب الكلامية مع بايرن ميونيخ!

"لكن، حين يستيقط لاعبو ليفربول عليهم أن يفكروا ويدعموا أنفسهم جيدًا. عليهم أن يقولوا لأنفسهم "نستطيع الذهاب إلى أليانز أرينا والتسجيل، كل ما علينا أن نحافظ على نظافة شباكنا ولدينا في الأمام 3-4 لاعبين من الأفضل في العالم. مثل هذا الهجوم السريع والفتاك قادر على التسجيل، علينا أن نكون قادرين على إحراز الأهداف هناك"".

أتم "هذا يجب أن يكون تفكير الفريق، لو كنت في غرفة الملابس لقلت للاعبين "هل تعلمون شباب، سنفوز في تلك المباراة". أنا واثق من تأهل ليفربول، واثق حقًا. فقط بسبب القوة الهجومية التي يتمتع بها الفريق والدمار القادرة على إحداثه".