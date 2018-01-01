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بايرن ميونيخ يوجه أنظاره نحو أوندر لتعويض رحيل روبن

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النادي الألماني يتابع جناح روما منذ تواجده في الدوري التركي وحتى الآن

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يطمح نادي بايرن ميونيخ الألماني، في الدخول بقوة بصفقة التعاقد مع جنكيز أوندر جناح روما الإيطالي.

صاحب الـ21 عاماً جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد، بعد تألقه الشديد هذا الموسم.

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شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن بايرن يرى اللاعب هو الخليفة الأنسب لتعويض آرين روبن الذي أعلن رحيله عن البافاري في يونيو القادم.

ميميت أوزكان رئيس ألتيندورو أزمير النادي الذي لعب له أوندر في تركيا قبل الانتقال لبيشكتاش ومنه لروما، أكد متابعة بايرن له منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع تقدم بايرن بعرض مالي جديد لروما من أجل ضم لاعبه التركي، بعدما رفض النادي الإيطالي عرضاً آخر من أرسنال.

ويعتبر نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن أوندر الهدف الأول له لتدعيم الخيارات الهجومية لفريقه، نظراً للمهارات الفردية التي أظهرها اللاعب الشاب مع روما منذ انتقاله للفريق في 2017.

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النادي الإيطالي قد لا يمانع التخلي عن خدمات اللاعب، في حالة وصول أي عرض يزيد عن 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن أوندر حافظ على مستواه المميز مع روما هذا الموسم، بتسجيل 5 أهداف وصناعة 6 في 20 مباراة بجميع المباريات حتى الآن.

 

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