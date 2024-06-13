هل هناك هدية أفضل؟ بايرن ميونخ يقدم صفقته الجديدة بطريقة مبتكرة

البافاري يفعل الشرط الجزائي ويحسم الأمور

حسم العملاق الألماني بايرن ميونخ، صفقة من العيار الثقيل بعد تعاقده مع المدافع الياباني هيروكي إيتو، لاعب شتوتجارت السابق بعقد يمتد حتى 2028.

وقدم النادي البافاري لاعبه الجديد، من خلال مقطع فيديو مبتكر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر النجم الياباني وهو يحمل في يديه صندوق هدايا أحمر.

ويفتح اللاعب الياباني صندوق اليابني ليخرج قميص البايرن وعليه رقم 2028، بينما علق النادي البافاري على الفيديو بجملة: "هل هناك هدية أفضل من هذه؟ ميا سان ميا، مرحبًا هيروكي".

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن بايرن ميونخ نجح في ضم هيروكي، من خلال دفع 30 مليون يورو لشتوتجارت، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الياباني مع فريقه السابق.

وقال إيتو رسالة مقتضبة عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "إنه لشرف عظيم لي أن ألعب لأحد أكبر الأندية في العالم".وأضاف: "يتمتع نادي بايرن ميونخ بسمعة كبيرة في اليابان. لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة ونادي بايرن هو النادي المثالي بالنسبة لي".