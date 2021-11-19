بايرن ميونخ يفقد سلاحًا هامًا في مواجهة برشلونة

تتزايد أزمات بايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وأحدث تلك الأزمات تتعلق بالحضور الجماهيري في ملعب أليانز آرينا، والذي مجددًا تم تقليله بسبب تفشي فيروس كورونا في مقاطعة بافاريا.

وكانت الحكومة الألمانية في وقت سابق قد سمحت بالحضور الجماهيري الكامل في الملاعب بصورة طبيعية، مع منح الحكومات المحلية حق تقليل أو منع الجماهير في حالة تردي الأوضاع بأقاليمها فيما يتعلق بالكورونا.

وتعيش بافاريا حالها كحال أغلب المقاطعات الألمانية حالة من تفشي جديد لفيروس كورونا، حيث زادت الإصابات بصورة كبيرة وباتت أكثر من 1000 حالة لكل 100 ألف مواطن، مما استلزم العودة إلى بعض الإجراءات الاحترازية.

أحد تلك الإجراءات كان تقليل عدد الجماهير في الملاعب، فتم تقليص الحضور ليصبح 25% من سعة مدرجات الملاعب في الفترة المقبلة.

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هذا إلى جانب إغلاق الحانات والنوادي خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، كما لن يتم فتح أسواق الكريسماس الشهيرة بالمقاطعة وفرض حظر تجول بعد الساعة العاشرة مساءً.

ويلتقي برشلونة مع بايرن ميونخ في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الثامن من ديسمبر المقبل، وهكذا يخوض البافاري اللقاء دون نسبة كبيرة من جماهيره، بل يمكن أن يُقام اللقاء دون حضور جماهيري إن استمر تزايد أعداد المصابين بكورونا.

ليست هذه هي الأزمة الوحيدة التي تواجه بايرن ميونخ، بل أيضًا يُعاني الفريق من صعوبة تركيز عدد من نجومه وانخراطهم في المعسكرات المختلفة بسبب عدم تحصلهم على لقاح الكورونا، والحديث هنا تحديدًا عن جوشوا كيميش، الذي يقود حملة لعدم التطعيم.

برشلونة سوف يلتقي مع بنفيكا يوم الثلاثاء المقبل في كامب نو، الفوز يضمن للبرسا خطف المركز الثاني والتأهل إلى ثمن النهائي، أما أي نتيجة أخرى فمن شأنها أن تجعل الزيارة الكتالونية لأليانز آرينا هامة للغاية ولا بديل عن الفوز فيها.