بايرن ميونخ يطلب فالفيردي من ريال مدريد، والملكي يرد

نادي بايرن ميونخ الألماني يريد الحصول على خدمات اللاعب فيديريكو فالفيردي من صفوف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيديريكو فالفيردي من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الألماني حاول من قبل الحصول على خدمات اللاعب لصالحه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك حدث في الصيف الماضي، بعد أن فقد بايرن ميونخ لاعبه تياجو ألكانتارا لصالح ليفربول الإنجليزي.

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ورفض ريال مدريد فكرة التخلي عن خدمات فالفيردي بأي شكل من الأشكال في الصيف الماضي، حيث يراه زيدان مستقبل خط الوسط في النادي الملكي.

ولا يعد بايرن ميونخ هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات فالفيردي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تتابعه عدة أندية لم توضحها الصحيفة.

وكان فالفيردي قد انخفض معدل مشاركاته في الموسم الجاري، بعد أن غاب لمدة 13 مباراة بسبب الإصابات عن ريال مدريد.

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد شارك مع ريال مدريد في 23 مباراة حتى الآن هذا الموسم، سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا وحديًا.