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بايرن ميونخ يحدد سعر هوملز لتشيلسي

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هوملز فقد موقعه أساسياً مع بايرن ميونخ

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مفاوضات قائمة بين تشيلسي وبايرن ميونخ من اجل انتقال ماتس هوملز إلى النادي اللندني هذا الشتاء.

وفقط هوملز موقعه كأساسي في قلب دفاع الفريق البافاري منذ تولي الكرواتي نيكو كوفاتش تدريب الفريق ببداية الموسم الجاري.

وقالت "صن" إن بايرن طالب تشيلسي بدفع 30 مليون جنيه استرليني في حال رغب بالتعاقد مع هوملز في فترة الانتقالات الشتوية.

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وأشارت الصحيفة أن الفريق الألماني وضع ميعاداً لتشيلسي للتحرك لضم اللاعب قبله حتى يتمكن هو بدوره من إيجاد البديل المناسب.

وأكدت الصحيفة على طلب ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، لإدارة الفريق على ضم قلب دفاع في الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق قبل النصف الثاني.

ويلعب تشيلسي مساء الأحد أمام كريستال بالاس في افتتاح مبارايته بالدور الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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