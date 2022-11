بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في المقدمة.. 200 مليون يورو من "فيفا" لأندية لاعبي كأس العالم

يعوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية الأكثر إرسالًا للاعبين الدوليين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهنا يقف مانشستر سيتي وبايرن ميونخ من حيث القيمة التي يتلقاها من "فيفا".

بايرن ميونخ سيحصل على 4 ملايين يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم تعويضًا عن السماح لنجومه بلعب المونديال.

أما مانشستر سيتي فهو أكثر الأندية التي سيتم تعويضها على الإطلاق بواقع 4.17 مليون يورو.

