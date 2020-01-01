بايرن ميونخ وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة بايرن ميونخ أمام إشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبية، والمُقامة على ملعب بوشاكش آرينا بالمجر.

بايرن ميونخ × إشبيلية

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تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - نيكلاس زوله - بنيامين بافارد

ليون جورتيسكا - جوشوا كيميش

سيرج جنابري - توماس مولر - ليوري ساني

روبرت ليفاندوفسكي

البدلاء: ألكسندر نوبل - كريس ريتشاردز - خافي مارتينيز - ألفونسو ديفيس - ماليك تيلمان - توليسو - جمال موسيالا - جيروم بواتينج - سفِن أولرايش - جوشوا زيركزي - ميشيل كويسانسي

تشكيل إشبيلية:

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

سيرخيو إسكوديرو - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - خيسوس نافاس

خوان جوردان - فيرناندو - إيفان راكيتيتش

لوكاس أكامبوس - لوك دي يونج - سوسو

البدلاء: فرانكو فاسكيز - خافي دياز - سيرجي جوميز - يوسف النصيري - أوليفر توريس - منير الحدادي - كارلوس فيرنانديز - توماس فاتشليك - بريان خيل - نيمانيا جوديلي

ليفربول هو حامل كأس السوبر الأوروبي الحالي بعد فوزه على غريمه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح.

هذا العام، ستستضيف المباراة في بوشكاس أرينا في بودابست، المجر، والتي تتسع لـ 67215 مشجع. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب كأس السوبر.

كأس السوبر الأوروبي هي مباراة كرة قدم سنوية يتنافس عليها أبطال بطولتي الأندية الرئيسيتين في القارة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في النقل المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول لمباراة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونخ وإشبيلية والمقامة في المجر بملعب بوشكاش آرينا.