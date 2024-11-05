ما الخطوة المقبلة؟

أبدى نادي بايرن ميونخ اهتمامًا بالمصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم مرموش أداءً مثاليًا مع فرانكفورت، إذ يعد نجم الموسم حتى الآن في الدوري الألماني بعدما ساهم في تسجيل وصناعة 15 هدفًا خلال 9 مباريات بالبوندسليجا.

وحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن "أداء مرموش المذهل أثار إعجاب العديد من الأندية، بما في ذلك بايرن ميونخ، حيث أبدى المدرب فينسنت كومباني اهتمامًا حقيقيًا بضم صاحب الـ25 عامًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "هناك اتصالات أولية بين الطرفين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو مفاوضات رسمية حتى الآن، علمًا بأن فرانكفورت يطلب مبلغًا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو للاستغناء عن خدمات لاعبه المصري، الذي يمتد عقده حتى عام 2027".

وختمت: "يسعى فرانكفورت لتجديد عقد مرموش لمدة عام إضافي براتب أعلى، لكن اللاعب المصري يتردد في قبول ذلك حاليًا".