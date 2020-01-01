بايرن ميونخ لم يفقد الأمل في التعاقد مع ساني رغم كورونا

هل تحدث الصفقة؟

تداولت تقارير من الصحف الألمانية أن بايرن ميونخ لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وكان ساني على أعتاب الانضمام إلى البايرن في الصيف الماضي، قبل أن يُصاب بقطع في الرباط الصليبي في شهر أغسطس غاب على إثره حتى اللحظة عن المشاركة في المباريات.

ورغم الغياب الطويل إلا أن إدارة النادي البافاري لا تزال تسعى إلى التعاقد مع الدولي الألماني بشتى السبل رغم تمسك بيب جوارديولا وإدارة السيتي بساني وعدم رغبتهم في بيعه.

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الميركاتو الصيفي في أوروبا مهدد بالكامل بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة لتعاظم الآثار السلبية لفيروس كورونا، لكن ذلك لن يقف حائلًا أمام إدارة بايرن لإعادة ساني إلى دياره.

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التقارير الأخيرة قالت أن بايرن أيضًا بات منفتحًا على ترك كينجسلي كومان يرحل في حال التمكن من إنهاء صفقة ساني، فستقل فرص الدولي الفرنسي في اللعب حال وصول لاعب شالكه السابق إلى الأليانز آرينا.

لكن في الوقت نفسه فإن كومان يحظى بتقدير الإدارة والجماهير، وبحسب آخر الأنباء فإن ما تم إبلاغ اللاعب به أنه من الممكن أن يتحصل على عقد جديد محسن خلال الفترة المقبلة رغم أن عقده ممتد إلى 2023.

في النهاية، فإن الأكيد أن بايرن ميونخ سيحاول بشتى السبل إنهاء صفقة ساني، مع محاولات أخرى ستتواجد للإبقاء على كومان إلا إذا صمم صاحب الـ23 عامًا على مغادرة القلعة البافارية.