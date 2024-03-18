بايرن ميونخ فتح باب بيع نجمه .. واللاعب يختار بين برشلونة وريال مدريد

بايرن ميون يوافق على رحيل نجمه...

فتح بايرن ميونخ، الباب أمام رحيل نجمه جوشوا كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حال وصول عرض مالي مناسب، وسط ترقب من كبار الأندية الأوروبية.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2025، وبعد رغبة كيميتش في الرحيل، فإن الصيف القادم سيكون هو الوقت المناسب للتخلي عن اللاعب، كي يحقق الفريق البافاري استفادة مادية قبل رحيله بالمجان في الصيف الذي يليه.

وكشفت صحيفة "سبورت" في تقريرها، أن كيميتش، لن يوافق على الرحيل إلا لخمسة فرق فقط، وهم ريال مدريد، برشلونة، في إسبانيا، وثلاثة في إنجلترا، وهم ليفربول، مانشستر سيتي، وآرسنال.

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ونفى مصدر مقرب من اللاعب، للصحيفة الإسبانية، أن يوافق كيميتش على الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، أو الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأندية الخمسة المذكورة سابقًا، بالفعل تواصلت مع كيميتش، الذي انضم إلى بايرن ميونخ في 2015 قادمًا مع لايبزيج، وحقق مع الفريق البافاري 20 لقبًا.