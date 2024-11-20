3 جواهر مُهددة بالرحيل .. بايرن ميونخ يتصدى لمحاولات برشلونة وريال مدريد لتفريغ البوندسليجا من نجومه!

كيف يتصرف عملاق ألمانيا؟

تحدث الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يان كريستيان دريسن عن وضع لاعب فريقه جوشوا كيميتش، في ظل الأنباء المرتبطة برحيله عن عملاق أليانز أرينا.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري 2024-2025، وارتبط اسمه بالرحيل إلى برشلونة بطلب من مدربه السابق هانسي فليك، وكذلك غريمه الأزلي في إسبانيا ريال مدريد.

وقال دريسن في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد قلنا بالفعل علنًا أننا نريد بدء المفاوضات مع جوشوا كيميتش في أقرب وقت ممكن لتمديد العقد. أود أن يستمر في كونه أحد أعمدة الفريق".

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وأشار إلى أن كيميتش ليس الاسم الوحيد الذي يسعى البايرن لتجديد عقده، جمال موسيالا، أيضًا الذي يرتبط مع النادي البافاري بعقد حتى عام 2026، قائلًا: "المحادثات مع جمال بشأن التجديد تسير بشكل جيد".

وأوضح: "بالطبع نريد تمديد عقد أحد أفضل اللاعبين في العالم. كانت المحادثات الأولى جيدة وآمل أن تؤدي إلى تمديد عقده. نريده أن يكون أحد وجوه النادي".

وتطرق دريسن للحديث عن لاعب آخر، يغريه ريال مدريد أيضًا لترك البوندسليجا، وهو فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن وأحد أعظم جواهر كرة القدم الألمانية، قائلًا: "يجب على بايرن أن يهتم دائمًا باللاعبين الألمان العظماء، لكن أولي هونيس قال دائمًا إن بايرن يجب أن يتصرف بحس اقتصادي، وهذا هو المفتاح".

وربطت تقارير صحفية بين فريتز وبايرن ميونخ، حيث يشاع في ألمانيا أن العملاق البافاري يخطط لضمة في صفقة انتقال ضخمة بقيمة 100 مليون يورو.