بايرن ميونخ "بالأبيض" .. لماذا غيّر النادي البافاري لون قميصه للموسم الجديد؟

بايرن ميونخ أجرى تغييرا مفاجئًا على قميصه للموسم الجديد..

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن قميصه الأساسي لموسم 2023-24، لكن المفاجأة كانت صارخة، حيث جاء القميص باللون الأبيض مع خطوط قليلة من الأحمر، عكس المعتاد في قميص الفريق البافاري.

قميص بايرن ميونخ الأساسي عادة يكون باللون الأحمر الكامل، ويتخلله ألوان أخرى كالذهبي أو الأزرق أو الأبيض، لكن زي موسم 2023-24 كان صادمًا بحق.

الموقع الرسمي لبايرن ميونخ كشف عن السر في ذلك التغيير الكامل في زي الفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سبب تاريخي في المقام الأول.

وحسب الموقع، فإن القميص الجديد يعيد استخدام الألوان المميزة التي ترمز إلى هوية بايرن ميونخ، في إشارة إلى الزي الأساسي للفريق خلال عام 1965.

السر في ذلك التاريخ تحديدًا، هو أن بايرن ميونخ تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الألماني قادمًا من الدرجة الثانية، ولم يهبط منذ ذلك التاريخ.

يذكر أن الدوري الألماني بدأ في موسم 1963-64، ويعد بايرن ميونخ الأكثر تتويجًا باللقب بعدما حصل عليه في 31 مناسبة.