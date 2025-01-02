بعد رحيله عن بايرن ميونخ .. أوليفر كان يتجه للاستحواذ على عملاق فرنسا "المُفلس"

بشراكة مع رئيس مارسيليا السابق

أفادت تقارير صحفية، أن أوليفر كان، الحارس الأسطوري السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، وجاك هنري إيرو، الرئيس السابق لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مهتمان بالاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي.

وذكرت صحيفة "سود أويست" الفرنسية، أن أوليفر كان على اتصال بمالك نادي بوردو جيرارد لوبيز، من خلال الرئيس السابق لنادي أولمبيك مرسيليا جاك هنري إيرو، من أجل الاستحواذ المحتمل على النادي.

ودخل بوردو في دوامة كبيرة، بعدما اضطر ملاك النادي لإشهار إفلاسه خلال الصيف الماضي، ليهبط الفريق على إثر ذلك إلى دوري الدرجة الرابعة "هواة" ويتم تسريح أغلب لاعبيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح الموقع أن بوردو لا يزال يُعاني مشاكل مالية خانقة، في وقت يبحث رئيس النادي جيرارد لوبيز عن مخرج من هذه الأزمة، ومن ثم تواصل معه جاك هنري إيرو في ديسمبر الماضي للحصول على معلومات أولية "حول شروط الاستحواذ المحتمل".

وأكد الموقع الفرنسي، أن أوليفر كان يعمل مع رئيس مارسيليا السابق على حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، إذ يرغب في أن يصبح مالكًا لأحد الأندية منذ رحيله عن منصب الرئيس التنفيذي في بايرن ميونخ.

وفي وقت سابق، قال أوليفر كان في مقابلة مع مع الصحيفة الألمانية "كيكر": "الاستثمار في كرة القدم يختلف عن الاستثمار في شركة تصنيع، كرة القدم تتعلق بالثقافة والهوية والمجتمع. إذا اجتمع كل شيء معًا، يمكنني أن أتخيل ذلك جيدًا".

وواجه حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق، فريق بوردو في مناسبتين بكأس الاتحاد الأوروبي، حيث لعب في دور الـ16 مع فريقه السابق كارلسروه في عام 1994 (خسر ذهابًا 1-0، وفاز إيابًا 3-0)، ونهائي البطولة بقميص بايرن ميونخ في عام 1996 (انتصر 2-0 ذهابًا، و3-1 إيابًا).