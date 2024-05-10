ذنب بايرن ميونخ يلاحقه في ألمانيا .. مارتشينياك يدفع ثمن صافرته المتسرعة بعقوبة قاسية في اليورو

اليويفا يغير خطته بسبب خطأ الحكم البولندي

دفع الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الثمن غاليًا، بعد اتهامه بالانحياز لريال مدريد في مباراته أمام بايرن ميونخ (2-1) مساء الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يحتسب حكم الساحة سيمون مارتشينياك هدفًا لبايرن ميونخ، سجله مدافعه ماتياس دي ليخت في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع في مرمى ريال مدريد، حيث أطلق صافرته بشكل متسرع قبل انتهاء الهجمة بداعي التسلل، ليثير الكثير من الجدل حول صحة قراره والتوقيت.

وكشفت شبكة " Przegląd Sportowy" الألمانية، أنه كان من المفترض أن يدير سيمون مارتشينياك المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 بين ألمانيا واسكتلندا، إلا أن ما حدث في مباراة الريال وبايرن ميونخ غير الخطط لدى "يويفا".

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وأشارت إلى أن هناك شكوكًا حول استمرار تعيين مارتشينياك لهذه المباراة بعد خطئه في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال، كما تضاءلت فرصه في الحصول على مباريات مهمة في "يورو 2024".

وحول ريال مدريد، تأخره بهدف إلى فوز ثمين على بايرن ميونخ (2-1)، ليضرب موعدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024، هذا الصيف خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين.