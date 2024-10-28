بايرن ميونخ "بالتخصص" .. المكان المثالي لصناعة الأبطال الخارقين!

مع توقف كرة القدم بسبب جائحة كورونا قبل 4 سنوات، اضطر اللاعبون حول العالم إلى ابتكار طرق للحفاظ على لياقتهم البدنية بعيدًا عن الملاعب، ولكن في نادي بايرن ميونخ كان الوضع مختلفًا. في تلك الفترة، فاجأ لاعبو بايرن الجميع بتحولات جسدية كبيرة،

أبرزهم ليون جوريتسكا، روبرت ليفاندوفسكي، فيليبي كوتينيو، ألفونسو ديفيز، وسيرج جنابري. هذه التحولات أثارت الفضول حول سرّ القوة البدنية التي وصلوا إليها.

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خطة لياقة بدنية دقيقة

يعود هذا النجاح إلى استراتيجية بدأت قبل أكثر من 10 سنوات عندما استعانت إدارة بايرن بالدكتور هولجر برويتش كقائد لبرنامج اللياقة البدنية. ركزت خطته على تدريبات شاقة مستندة إلى أحدث الأبحاث العلمية وقياسات دقيقة للوظائف الحيوية لكل لاعب، مما يساعد على تخصيص برنامج تدريب فردي يدعم أدائهم بشكل متكامل.

جوريتسكا .. "فورمة" استثنائية!

مثّل ليون جوريتسكا المثال الأبرز لهذا التحول، حيث استغل فترة العزل الصحي ليخضع لتدريبات مكثفة تحت إشراف مختصين، ونجح في تطوير بنيته العضلية بشكل مذهل في 90 يومًا فقط. اعتمد جوريتسكا على مزيج من التدريبات عالية التحمل والمكملات الغذائية التي تدعمه بكميات مركزة من البروتينات والفيتامينات، لمساعدته على تعزيز قوته البدنية.

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ليفاندوفسكي .. نظام صارم ودعم زوجته

أما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فقد حافظ على بنيته العضلية المميزة بفضل نظام غذائي صارم، وبدعم من زوجته آنا، خبيرة التغذية ولاعبة الكاراتيه. يلتزم ليفاندوفسكي بجلسات مع مختصين لتحسين تعافيه وتعزيز لياقته البدنية، ما يجعله قادرًا على تقديم أداء مميز عامًا بعد عام.

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الفرصة أمامك لتكون مثل "وحوش البايرن"

بإمكانك تحقيق نتائج مماثلة من خلال خطة تدريبية مناسبة ونظام غذائي مدروس يشمل المكملات الغذائية الأساسية كالبروتين والكرياتين، لكن يُنصح دومًا باستشارة مختص لضمان النتائج الصحية والأمان.

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