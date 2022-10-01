يبدو أن المشاكل تأبى أن تغادر النادي البافاري.

أعلن نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي عن إصابة الثنائي توماس مولر ويوشوا كيميش بفيروس كورونا، بعد أقل من 24 ساعة على مباراة الفريق ضد نظيره باير ليفركوزن.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن الثنائي يعانيان من يروس كورونا لكن دون أن يظهرا أي أعراض.

وكتب النادي في بيانه: "خضع يوشوا كيميش وتوماس مولر للاختبار وظهرت نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا إيجابية اليوم السبت".

وأضاف: "كلا اللاعبان لا يظهران أي نوع من الأعراض، ويبليان حسنًا في الوقت الحالي ويتم عزلهما في منزلهما".

وكان النادي البافاري قد حقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة على باير ليفركوزن مساء الجمعة ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ويعد ذلك هو الفوز الأول للفريق بعد سلسلة من النتائج المحبطة حيث يعود آخر فوز لبايرن ميونخ في الدوري المحلي إلى 21 أغسطس ضد بوخوم بسبعة أهداف نظيفة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يلعب عدة مباريات قوية وهامة خلال شهر أكتوبر ضد فيكتوريا بلتزن وبوروسيا دورتموند وفرايبورج وبرشلونة ولا يعد ذلك هو الثنائي الأول المصاب بكورونا في الفريق بعد إصابة مانويل نوير وليون جورتسكا.