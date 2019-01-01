بايرن في مواجهة هوفنهايم ودورتموند ضد بريمن في كأس ألمانيا

تعرف على نتائج قرعة دور الـ ١٦ من بطولة كأس ألمانيا.

أقيمت اليوم قرعة دور الـ ١٦ من بطولة كأس ألمانيا والتي أقيمت مباريات دور الـ ٣٢ منها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

جاءت القرعة بعدة مواجهات قوية إليكم نتائجها:

آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت

شالكه ضد هيرتا برلين

ساربريكين ضد كارلسروه

كايزرسلاوترن ضد فورتونا دوسلدورف

فيرل ضد يونيون برلين

ويشهد دور الـ ١٦ هذا الموسم مشاركة تاريخية لثنائي الدرجة الرابعة الخاصة بدوري المناطق ساربريكين وفيرل.

وستقام مباريات الدور القادم من بطولة كأس ألمانيا في العام القادم، بالتحديد في الرابع والخامس من شهر فبراير.

وكان بايرن ميونخ قد صعد لدور الـ ١٦ عقب التغلب على نظيره بوخام بهدفين مقابل هدف وحيد يوم الإثنين الماضي في دور الـ٣٢.

كما وصل بروسيا دورتموند لنفس الدور عقب التفوق على خصمه بروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حقق لقب الكأس في الموسم الماضي على حساب لايبزيج بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليفاندوفيسكي وكومان