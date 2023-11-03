باو توريس : "صفقة مجانية" حرمتني من الانتقال لريال مدريد!

هل يتمسك اللاعب بحلم تمثيل الميرينجي؟

كشف باو توريس مدافع أستون فيلا، عن اقترابه في عام 2021 من الانتقال إلى ريال مدريد من فياريال ولكن الصفقة فشلت في النهاية.

ريال كان يبحث عن مدافع جديد بتلك الفترة، وظهر مدافع الغواصات السابق ضمن الخيارات المتاحة، ولكن إمكانية التعاقد مع دافيد ألابا في صفقة انتقال حر من بايرن ميونخ قضت على أحلام الدولي الإسباني في ارتداء قميص الميرينجي.

وقال توريس في تصريحات لشبكة "ريليفو":"لم أرفض الانتقال إلى ريال مدريد، لا يمكنني رفض فريقًا مثل ريال أو برشلونة، كانت هناك محادثات ولكن ظهر خيار آخر أمامهم وهو الحصول على خدمات ألابا بالمجان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"من الصعب جدًا العثور على لاعب مثل ألابا بالمجان، لذلك لم أنتقل إلى ريال مدريد وقررت بعدها التركيز مع فريقي والإبقاء على أحلامي كما هي".

وعن تمسكه بحلم اللعب لريال مدريد:"لا، حلمي الآن هو الفوز ببطولة مع أستون فيلا، هذا هو الحلم التالي الذي أعمل من أجله الآن".

يذكر أن توريس البالغ من العمر 26 سنة انضم إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 33 مليون يورو، وأصبح من العناصر الأساسية بفريق المدرب أوناي إيمري.