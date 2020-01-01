باوك اليوناني يحل أزمة بريجوفيتش مع الاتحاد

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لن تُمانع رحيل اللاعب والتخلص منه

أصبح نادي الاتحاد السعودي قريبًا من التخلي عن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفتش، لاعب الفريق الحالي، والذي خرج من حسابات الجهاز الفني.

وقالت تقارير صحفية محلية أن بريجوفيتش يمتلك حاليًا عرضًا من نادي باوك اليوناني، وهو ما يُقربه من الرحيل عن صفوف العميد.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" بحسب مصادرها أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لن تُمانع رحيل اللاعب والتخلص منه.

المزيد من الفرق

بريجوفتش يرتبط بعقد مع الاتحاد، حتى يونيو 2023، وتأمل الإدارة في التخلص منه بسبب راتبه المرتفع وعدم الاستفادة منه فنيًا.

ومازال نادي الاتحاد لم يُسدد باقي مستحقات بريجوفيتش، حيث أن إدارة العميد مُطالبة بسداد خمسة ملايين يورو، تمثل الدفعة الأخيرة من انتقاله.

وأنهت صحيفة "الاقتصادية" لتشير إلى أن اللاعب خارج خطط المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، ولا توجد لدى الإدارة أي نية لبقائه داخل جدران العميد.