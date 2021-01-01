باهبري يتلقى عرضين إماراتيين والشباب يريد إعادته

اللاعب يمر بحالة نفسية سيئة

أكدت تقارير صحفية، على أن هتان باهبري، مهاجم نادي الهلال السعودي، تلقى عرضين من ناديي النصر والفجيرة بالإمارات، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بجانب عرض آخر.

هتان باهبري يعاني خلال الفترة الحالية من قلة مشاركاته مع فريق الهلال، حيث لا يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، ويشارك كبديل في القليل من المباريات.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن نادي النصر يريد ضم هتان باهبري بشكل نهائي، وبينما يريد نادي الفجيرة ضم لاعب الهلال على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وأضافت الصحيفة أن نادي الشباب السعودي عرض هو الآخر على باهبري فكرة العودة إلى صفوف الليث الأبيض مرة أخرى، مقابل تخفيض القيمة المادية لعقده الاحترافي.

لاعب الهلال رفض عرض نادي الشباب، مقابل تخفيض القيمة المادية لعقده الاحترافي، حيث تمسك بالقيمة المادية التي يتقاضاها حاليًا مع نادي الهلال، للموافقة على العودة إلى الشباب.

وفي نفس السياق، لم يطلب رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، الاستغناء عن خدمات هتان باهبري، ولكن إذا توفرت فائدة مالية للنادي واللاعب، لن يمانع المدرب في رحيل اللاعب.

تقارير: جيوفينكو يمتلك عرضًا إيطاليًا والهلال يحدد موقفه

ومن جانبه يعيش باهبري حالة نفسية غير جيدة حاليًا، بسبب عدم منح لوشيسكو الفرصة له بالمشاركة مع الهلال خلال الوقت الحالي، حيث يلعب لمدة دقائق قليلة.