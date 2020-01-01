"بانينكا" إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا

أنتونين بانينكا في حالة خطرة

دخل نجم كرة القدم التشيكية سابقًا أنتونين بانينكا العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

وأعلن نادي بوهيميانز أن الحالة الصحية لبانينكا قد تدهورت في الأيام الماضية مما تطلب نقله إلى العناية المركزة للمتابعة الدقيقة.

وأصدر النادي الذي يعد أنتونين بانينكا رئيسًا شرفيًا له بيانًا رسميًا يفيد من خلاله نقل بانينكا إلى العناية المركزة وخطورة حالته الصحية.

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ويعد بانينكا اسمًا مألوفًا بسبب الطريقة الشهيرة في تنفيذ ركلات الجزاء والتي سٌميت باسمه كونه أول من بدأ يلعبها بهذه الطريقة وبإتقان.

القصة بدأت في منافسات كأس أوروبا 1976 حين لعب منتخب تشيكوسلوفاكيا أمام المنتخب الألماني، وحينها سجل بانينكا الركلة الترجيحية الحاسمة وصعد بمنتخب بلاده.

وأسقط بانينكا الكرة في منتصف المرمى بعدما ذهب الحارس في الاتجاه الأيمن في طريقة مبهرة، ومنذ ذلك الحين .بات يطلق عليها طريقة بانينكا.

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يذكر أن فيروس كورونا قد أصاب وهدد حياة الكثير من اللاعبين والمدربين منذ أن بدأ يغزو أوروبا والعالم بداية العام الحالي.