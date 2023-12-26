بانيجا يتفق مع فريقه الجديد .. وخطوة وحيدة لـ"الرحيل" عن الشباب رسميًا

دوري روشن السعودي يستعد لتوديع اسم عالمي كبير

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توصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، متوسط ميدان نادي الشباب السعودي، إلى اتفاق مع فريقه الجديد، تمهيدًا للانضمام إليه في الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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بانيجا يلعب في صفوف الشباب منذ صيف 2020؛ حيث شارك معه في 107 مباريات رسمية بمختلف المسابقات، مسجلًا 22 هدفًا وصانعًا 25 آخرين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، اتفق بانيجا البالغ من العمر 35 سنة، مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني؛ للانضمام إليه بشكل رسمي.

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الصحيفة كشفت عن أن النجم الأرجنتيني، ينتظر رد مجلس إدارة نادي الشباب؛ بشأن الموافقة على رحيله عن الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي.

عقد بانيجا مع الليث الشبابي، ينتهي في صيف 2024؛ حيث أعلن اللاعب في وقتٍ سابق، عدم التجديد، وأن الموسم الحالي، هو الأخير له مع الفريق السعودي.

جدير بالذكر أن إيفر بانيجا، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي مثّله في 44 مباراة رسمية، قبل انطلاق رحلته الأوروبية وصولًا إلى الشباب.

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