فيروس كورونا

لاعب الشباب يثير الغضب في إشبيلية بسبب الشيشة

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زوجة اللاعب أثارت الجدل بصورة

أثار لاعب الشباب الجديد النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا الجدل في إسبانيا بعد نشر زوجته صورة تشير لكسره الحجر الصحي في البلاد رفقة عدد من لاعبي فريقه الحالي إشبيلية.

وسينضم بانيجا إلى صفوف الشباب مطلع يوليو المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الأندلسي وعدم تمديده، وإن كان غير معلوم موقفه من استكمال الموسم الجاري.

ونشرت زوجة اللاعب صوراً عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهرها هي وبانيجا رفقة 12 شخصاً، من ضمنهم لوك دي يونج ولوكاس أوكامبوس، لاعبا إشبيلية.

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    وحُذفت الصورة مباشرة بعد نزولها بدقائق بعد الانتقادات للاعبين بخرق قوانين التباعد الاجتماعي، إذ سمحت إسبانيا بالاجتماعات، ولكن بعدد أقصاه 10 أفراد في نفس المكان.

    وأكد مونتشي، المدير الرياضي لإشبيلية، أن اللاعبين قدموا اعتذاراً عن تصرفهم غير المسؤول، وشدد على احترام ناديه وجميع أفراده للقواعد المفروضة عليهم وعلى البلاد ككل.

    خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، انتقد تصرف اللاعبين، وخصوصاً بسبب ظهور "الشيشة" في الصورة، والتي قال إن يمكن أن يتشاركها أكثر من شخص، وأحدهم قد يكون حاملاً للمرض.

    الجدير بالذكر أن بانيجا واللاعبين المشاركين في الصورة قد تقدموا باعتذار عبر وسائل التواصل عن تصرفهم، وأكدوا أنهم لم يدركوا ارتكابهم لأمر قد يكون مضراً.

     

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