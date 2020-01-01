رسميًا | الوحدة يُكمل أجانبه بضم جاسبار بانديرو

صفقة جديدة للوحدة الإماراتي

أعلن الوحدة الإماراتي ضم الإسباني جاسبار بانديرو من ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني .

ونشر العنابي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها "قيدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم اللاعب الإسباني جاسبار بانديرو (23 عامًا) في كشوفات الفريق الأول ليكمل عقد اللاعبين الأجانب المحترفين لهذا الموسم، وتتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب".

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ولم يُعلن النادي الإماراتي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن الصحف قدرتها بمليون يورو، ويُجيد بانديرو اللعب في مركز الجناح الأيسر ولديه القدرة كذلك على اللعب في الجانب الأيمن من الهجوم.

صاحب الـ22 عامًا أحد منتجات قطاع الشباب في ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ، وقد لعب هذا الموسم 10 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لم يُسجل خلالهم أي هدف لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.

الوحدة كان أحد أكثر الأندية الإماراتية نشاطًا في سوق الانتقالات الشتوي، إذ ضم الكوري الجنوبي ميونج جو لي والكونغولي باول خوسيه مبوكو بجانب الإماراتيين فارس جمعة وخميس إسماعيل، وقد تخلى عن الثنائي الأجنبي كارليتوس ونيكولاس ميليسي.