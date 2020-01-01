باليوم والساعة.. تيباس يحدد موعد عودة الليجا

متى يعود الدوري الإسباني؟

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس إن الدوري الإسباني سيعود في الحادي عشر من يونيو المقبل وتحديدًا في العاشرة مساء.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعطت مؤشرًا على عودة الليجا في الثامن من يونيو، بانتظار أن يقوم المسؤولون عن اللعبة بتحديد الموعد النهائي.

وحول ذلك، قال تيباس إن مباريات الدوري الإسباني سيتم استئنافها يوم الخميس إن الحادي عشر من يونيو مع ديربي بين إشبيلية وريال بيتيس.

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وأضاف: "ستكون المباراة تحديدًا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت إسبانيا، حيث ستكون المباراة الأولى بعد فترة التوقف الطويلة التي ستنتهي قريبًا"

وتابع: "فيما يخص مسابقات القسم الثاني والثالث، فإن ذلك سيتم في حدود الثامن من يونيو كذلك حسب ما قاله رئيس الوزراء في تصريحاته بالأمس"

وأردف: "التدريبات خلال الأسبوع الحالي ستكون في مجموعات من 14 لاعبًا، يجب أن تستمر الأمور بحذر شديد ولا نريد أن نسبق الأحداث"

وأكمل: "بالنسبة لإجراءات الوقاية نهتم دائمًا بقياس درجات الحرارة للاعبين والمتابعة بشكل دوري حتى لا تحدث عدوى أو يتعرض أحد اللاعبين لأي خطورة"

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يذكر أن حامل اللقب برشلونة يتصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق نقطتين فقط عن المنافس المباشر والغريم التقليدي ريال مدريد.