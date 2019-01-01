بالوتيلي يهاجم مدرب هيلاس فيرونا بعد نفيه اتهامات العنصرية

ماريو بالوتيلي نجم فريق بيريشيا الإيطالي يهاجم المدرب إيفان يوريتش المدير الفني لهيلاس فيرونا بسبب تصريحاته.

هاجم اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي نجم فريق بريشيا المدرب إيفان يوريتش المدير الفني لهيلاس فيرونا عقب مباراة الفريقين الأمس الأحد.

جاء هذا عبر حساب اللاعب على "إنستجرام"، حيث أعرب عن غضبه من نفي المدرب لقيام جماهير فريقه بتصرفات عنصرية تجاه بالوتيلي.

وقال بالوتيلي: "أشكر كل زملائي في الملعب وخارجه على التكاتف معي وكل الرسائل التي تلقيتها منهم ومن الجماهير، أشكركم من قلبي".

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وأضاف: "لقد أثبتم لأنفسكم أنكم رجالًا حقًا، ليس مثل هؤلاء الذين ينفون الأدلة والبراهين من الأساس".

وأكمل: "لهؤلاء الذين تواجدوا في المدرجات وقاموا بأصوات القرود، ما فعلتموه عار عليكم أن تقوموا به أمام أبنائكم وزوجاتكم وآبائكم وعائلاتكم وأصدقائكم، عار".

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد ركل الكرة تجاه الجماهير عقب المباراة التي خسرها فريقه بهدفين لهدف بعدما تلقى الكثير من الهتافات والصيحات العنصرية خلال المواجهة.