بالوتيلي يعود لكرة القدم من بوابة الدوري الإيطالي مرة أخرى!

بالوتيلي يعود إلى الملاعب الإيطالية...

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب عودة ماريو بالوتيلي، إلى الدوري الإيطالي، مرة أخرى من خلال نادي جنوى، في صفقة انتقال حر.

ومنذ مغادرته أدانا التركي بنهاية عقده الموسم الماضي، ولم ينضم نجم إنتر وميلان ومانشستر سيتي وليفربول السابق لفريق جديد، قبل أن يقترب من العودة مرة أخرى إلى السيري آ.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن جنوى توصل إلى اتفاق مع المهاجم صاحب الـ 34 عامًا، على التعاقد معه في صفقة انتقال حر، سيتقاضى خلالها راتب يصل إلى 300 ألف يورو، حتى صيف 2025.

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وأشار التقرير إلى أن بالوتيلي، سيخضع للفحص الطبي، صباح يوم الإثنين القادم، كما سيتضمن العقد بعض الشروط التي تسمح للنادي بفسخ التعاقد، في حالات معينة.

جدير بالذكر أن آخر تجارب بالوتيلي، في إيطاليا كانت مع فريق مونزا، بموسم 2020-21، وحينها شارك في 14 مباراة نجح خلالهم في تسجيل ستة أهداف وصنع هدف وحيد.