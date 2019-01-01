بالوتيلي يصف منتقديه بالأغبياء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ماريو بالوتيلي مهاجم مارسيليا منتقديه بالأغبياء، كما أكد وقوفه ضد كل أشكال العنصرية والتمييز.

وتعرض المهاجم الإيطالي للكثير من أوجه العنصرية خلال ملاعب كرة القدم، كما تعرض للكثير من الانتقادات خاصة لسلوكه داخل وخارج الملعب.

وخلال حوار له مع كانال بلوس، قال بالوتيلي "أولئك الذين ينتقدونني لمجرد أنني لا أجري كما يحبون أغبياء".

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أضاف حول العنصريين "العنصرية والتميير يُعارضان كل أوجه الاختلاف. إن سخر أحدهم من مثلي جنسي وأنا بجانبه، سأقرص وذنه".

وأخيرًا قال سوبرماريو عن مستقبله مع مارسيليا الذي لعب له معارًا من نيس منذ يناير الماضي "هل سأبقى مع مارسيليا الموسم القادم؟ لا أعلم، سنرى. لم أفكر بالأمر بعد ولا أعلم ما الذي يُريده المدراء، فنحن لم نتحدث بعد".

يُذكر أن بالوتيلي لعب مع مارسيليا 15 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف، وقد نال 5 بطاقات صفراء وتعرض مرة واحدة للطرد.