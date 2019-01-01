بالوتيلي يشكر جماهير فلامينجو بالرغم من فشل الصفقة

صفقة انضمام بالوتيلي إلى الدوري البرازيلي فشلت

بلال محمد فيسبوك تويتر

قدم المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي شكره لنادي فلامينجو البرازيلي، على دعمهم له، بالرغم من تعثر صفقة انتقال ماريو إلى الدوري البرازيلي.

وكان بالوتيلي قريباً من الانضمام إلى فلامينجو، ولكن الصفقة تعثرت بسبب الشروط الشخصية للاعب، وفقاً للتقارير الصحفية.

وكتب البيان الذي نشره بالوتيلي على حسابه عبر موقع إنستاجرام: "أشكر جمهور فلامينجو، على رسائل الدعم التي تلقيتها، منكم في الأيام الأخيرة، حظاً سعيداً لكم".

ومن المتوقع أن ينضم بالوتيلي لفريق مدينته بريشيا الإيطالي، الصاعد حديثاً هذا الموسم إلى الدوري الممتاز، خاصة بعد تشجيع مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا.

بالوتيلي يتدرب في بريشيا بقميص مارسيليا

ومن المنتظر أن يفتتح بريشيا مبارياته في الدوري الإيطالي، مساء الأحد القادم، أمام كالياري، خارج قواعده.

جدير بالذكر ان المهاجم صاحب الـ 29 عاماً، لعب الموسم الماضي بقميص مارسيليا الفرنسي، وخاض معهم 15 مباراة وسجل ثمانية أهداف.