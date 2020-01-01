بالوتيلي يحسم صفقة فالكاو للهلال السعودي

يعد الهلال أحد الأندية الراغبة في ضم فالكاو

قالت تقارير صحفية تركية أن نادي الهلال يترقب موقف اللاعب الدولي الكولومبي راداميل فالكاو مع ناديه الحالي جلطة سراي التركي.

وقالت التقارير أن تفكير إدارة النادي التركي في التعاقد مع ماريو بالوتيلي قد يكون سببًا في رحيل فالكاو إلى الزعيم الهلال.

وأكدت التقارير أن النادي التركي يسعى لدعم هجومه من خلال التعاقد مع بالوتيلي صاحب الـ29 عامًا خلال الميركاتو الصيفي.

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ويعد الهلال أحد الأندية الراغبة في ضم فالكاو، في ظل اقتراب عقد مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميس من نهايته بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت التقارير أن الهلال لا يفكر حاليًا في تجديد عقد الفرنسي جوميس، مهاجم الفريق، ويسعى لتعويضه بضم فالكاو من جلطة سراي.

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وكان يناير الماضي قد شهد تداول أنباء عن رغبة الزعيم في ضم فالكاو على خلفية غياب اللاعب الكولومبي عن المشاركة مع الفريق، خلال الدور الأول، بسبب كثرة الإصابات.